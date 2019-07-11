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Диана Макарова
Диана Макарова
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Украинца судят за то, что он защищал свою страну

1.4т Читать материал на украинском

Два года Виталий Маркив в итальянской тюрьме. Тюрьме страны, которую любил безгранично, считая своей второй Родиной. Потому что первая – Украина.

Его обвиняют в убийстве итальянского журналиста. Еще раз – украинского военного, который стоял в свое время на Карачуне, обвиняют в прицельном минометном выстреле по вражеским позициям, где в то время находились журналисты.

Эти журналисты зашли на сепарские позиции:

1. Со стороны банд Гиркина

2. Без аккредитации от Украины.

3. Во время боевых действий.

В их смертях обвиняют Маркива, который:

1. Был обычным рядовым

2. Был военным подразделения, которое не имело в то время минометов

Виталий Маркив, "Итальянец"

Виталий Маркив, "Итальянец"

Казалось, за эти два года доказана непричастность Маркива к убийству, да и самого убийства не было – а была смерть гражданских, которые пробрались на сепарские позиции во время боевых действий.

Казалось бы, сторона защиты сделала все, чтобы доказать абсурдность обвинений – аж до показаний в суде министра МВД и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Доказано с точки зрения экспертизы, на карте и со слов свидетелей – позиция на Карачуне была расположена слишком далеко от места гибели журналистов. Бойцы Национальной гвардии имели в то время только автоматы. Но требования стороны обвинения выглядят как страница книги абсурда.

Два года мы ожидаем окончания суда – и вот 12 июля наконец будет объявлен приговор.

Два года нам запрещали говорить о Маркиве – чтобы, не дай бог, горячие украинцы не обидели высокий итальянский суд. Два года нам запрещали даже акции в поддержку Маркива – чтобы, не дай бог, горячие украинцы не сказали что-то обидное в сторону Италии.

А я боялась одного – что Украина в таких тисках требований забудет о своем бойце, которого судят по факту, только за то, что он пошел защищать свою Родину. Я зря боялась. Украина помнит о Виталии Маркиве.

Украинца судят за то, что он защищал свою страну

И сейчас я прошу вас о помощи. Сейчас пришло время, когда нужно напомнить о том, что мы помним Виталия Маркива.

Я предоставляю вам фото Виталия. Я специально даю гражданские фото, почти не оказывая военных. И вас прошу воздержаться от военных фото.

Я прошу вас выбрать из этих фото любое (любые) и дать пост от себя "МАРКИВ НЕ УБИЙЦА. ОН ЗАЩИЩАЛ СВОЮ СТРАНУ"

Или просто – фото Маркива и "Украина помнит о Маркиве"

Или "Виталька, мы ждем тебя"

Или просто репост моего поста.

Цель – сейчас в украинском фейсбуке должна быть как можно больше фото Маркива. Фейсбук мониторят, и мониторят с итальянской стороны аж гай гудит. Мы должны доказать – так, мы помним о Маркиве и ждем приговора суда.

Справедливого итальянского суда, это само собой.

... у меня много френдов, много подписчиков. Я прошу каждого из вас об этом. Я прошу, как давно не просила.

Украинца судят за то, что он защищал свою страну

Два года ожидания.

Остался день.

Один ваш пост-напоминание. А Виталька стоит того, уверяю вас. Я и сама не знала, какой силы этот парень, с которым прошла я войну, начиная от Майдана. Теперь знаю. И вы знайте. Прочитайте его слова:

"... я уже вышел на финишную прямую и готов уже к чему угодно, и меня не сломать".

"Что касается других заседаний, то это ерунда, и даже если в июле меня осудят, то я все равно не сдамся и все равно буду бороться за правду и справедливость, за меня не переживайте, я уверен что не один, и вместе мы обязательно преодолеем любые препятствия. Слава Украине!"

"Итальянец" .2019 год. Павия

#FreeMarkiv

Украинца судят за то, что он защищал свою страну
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Автор
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Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе Инциденты с военными
Персона
Виталий Маркив
Место
Италия
Теги
Национальная гвардия Вооруженные силы Украины
Источник
Источник: Facebook - Диана Макарова
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