Два года Виталий Маркив в итальянской тюрьме. Тюрьме страны, которую любил безгранично, считая своей второй Родиной. Потому что первая – Украина.
Его обвиняют в убийстве итальянского журналиста. Еще раз – украинского военного, который стоял в свое время на Карачуне, обвиняют в прицельном минометном выстреле по вражеским позициям, где в то время находились журналисты.
Эти журналисты зашли на сепарские позиции:
1. Со стороны банд Гиркина
2. Без аккредитации от Украины.
3. Во время боевых действий.
В их смертях обвиняют Маркива, который:
1. Был обычным рядовым
2. Был военным подразделения, которое не имело в то время минометов
Виталий Маркив, "Итальянец"
Казалось, за эти два года доказана непричастность Маркива к убийству, да и самого убийства не было – а была смерть гражданских, которые пробрались на сепарские позиции во время боевых действий.
Казалось бы, сторона защиты сделала все, чтобы доказать абсурдность обвинений – аж до показаний в суде министра МВД и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Доказано с точки зрения экспертизы, на карте и со слов свидетелей – позиция на Карачуне была расположена слишком далеко от места гибели журналистов. Бойцы Национальной гвардии имели в то время только автоматы. Но требования стороны обвинения выглядят как страница книги абсурда.
Два года мы ожидаем окончания суда – и вот 12 июля наконец будет объявлен приговор.
Два года нам запрещали говорить о Маркиве – чтобы, не дай бог, горячие украинцы не обидели высокий итальянский суд. Два года нам запрещали даже акции в поддержку Маркива – чтобы, не дай бог, горячие украинцы не сказали что-то обидное в сторону Италии.
А я боялась одного – что Украина в таких тисках требований забудет о своем бойце, которого судят по факту, только за то, что он пошел защищать свою Родину. Я зря боялась. Украина помнит о Виталии Маркиве.
И сейчас я прошу вас о помощи. Сейчас пришло время, когда нужно напомнить о том, что мы помним Виталия Маркива.
Я предоставляю вам фото Виталия. Я специально даю гражданские фото, почти не оказывая военных. И вас прошу воздержаться от военных фото.
Я прошу вас выбрать из этих фото любое (любые) и дать пост от себя "МАРКИВ НЕ УБИЙЦА. ОН ЗАЩИЩАЛ СВОЮ СТРАНУ"
Или просто – фото Маркива и "Украина помнит о Маркиве"
Или "Виталька, мы ждем тебя"
Или просто репост моего поста.
Цель – сейчас в украинском фейсбуке должна быть как можно больше фото Маркива. Фейсбук мониторят, и мониторят с итальянской стороны аж гай гудит. Мы должны доказать – так, мы помним о Маркиве и ждем приговора суда.
Справедливого итальянского суда, это само собой.
... у меня много френдов, много подписчиков. Я прошу каждого из вас об этом. Я прошу, как давно не просила.
Два года ожидания.
Остался день.
Один ваш пост-напоминание. А Виталька стоит того, уверяю вас. Я и сама не знала, какой силы этот парень, с которым прошла я войну, начиная от Майдана. Теперь знаю. И вы знайте. Прочитайте его слова:
"... я уже вышел на финишную прямую и готов уже к чему угодно, и меня не сломать".
"Что касается других заседаний, то это ерунда, и даже если в июле меня осудят, то я все равно не сдамся и все равно буду бороться за правду и справедливость, за меня не переживайте, я уверен что не один, и вместе мы обязательно преодолеем любые препятствия. Слава Украине!"
"Итальянец" .2019 год. Павия
#FreeMarkiv
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