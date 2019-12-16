"Не для того Путин все начинал": боец ВСУ призвал минировать "серую зону" на Донбассе

Боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь убежден, что разведение сил на новых участках линии разграничения на Донбассе не имеет смысла.

"Как мы видим, на данном этапе разведение ни к чему не привело. Как стреляли, так и стреляют, как били по нашим позициям, так и бьют, как погибали наши парни, так и гибнут", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление "ДНР" о готовности к дальнейшему разведению.

Артиллерист напомнил о том, что "во время этого разведения у нас погиб комбриг 128-й бригады (полковник Евгений Коростелев скончался от ранений 19 ноября, – Ред.). В последний раз комбриги у нас погибали в 2014 году".

Бойцы ВСУ

"Не для того Путин все это начинал, чтобы дать развести войска", – заявил Кобзарь. И добавил, что на трех участках линии разграничения, где украинская сторона уже отвела войска, следует "минировать и стрелять про всему, что движется, если оно будет пытаться "интегрироваться в наши ряды". Всех "интеграторов" дезинтегрировать".

Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, что готовы к разведению сил на новых участках линии разграничения на Донбассе, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса. Одновременно в "республике" обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

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