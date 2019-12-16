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16 декабря • обновлено в 14:13
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"Не для того Путин все начинал": боец ВСУ призвал минировать "серую зону" на Донбассе

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Боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь убежден, что разведение сил на новых участках линии разграничения на Донбассе не имеет смысла.

"Как мы видим, на данном этапе разведение ни к чему не привело. Как стреляли, так и стреляют, как били по нашим позициям, так и бьют, как погибали наши парни, так и гибнут", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление "ДНР" о готовности к дальнейшему разведению.

Артиллерист напомнил о том, что "во время этого разведения у нас погиб комбриг 128-й бригады (полковник Евгений Коростелев скончался от ранений 19 ноября, – Ред.). В последний раз комбриги у нас погибали в 2014 году".

Бойцы ВСУ

Бойцы ВСУ

"Не для того Путин все это начинал, чтобы дать развести войска", – заявил Кобзарь. И добавил, что на трех участках линии разграничения, где украинская сторона уже отвела войска, следует "минировать и стрелять про всему, что движется, если оно будет пытаться "интегрироваться в наши ряды". Всех "интеграторов" дезинтегрировать".

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Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, что готовы к разведению сил на новых участках линии разграничения на Донбассе, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса. Одновременно в "республике" обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Андрей Кобзарь
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Донбасса
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