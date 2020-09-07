"Выходили с флагами РФ – проснулась злость!" Украинский разведчик попал в засаду, но взял в плен 8 врагов

На счету бывшего воина 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Руслана Пустовойта (позывной "Паук") девять захваченных боевиков и два тяжелых ранения. Во время одного из них из бойца достали более 60-ти осколков, а часть так и остались в теле "на память".

Он живет с семьей в родном Мариуполе, который не оставил в самом начале агрессии России. Той весной Руслан отправил жену с маленькими детьми к родственникам, а в его квартире "поселились" офицеры Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

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"Когда я увидел на улице российские флаги, проснулась злость"

Весной 2014 года, уже после захвата "стрелковцами" Славянска, в Мариуполе стали проходить пророссийские митинги. Руслан говорит, что это стало шоком.

"Понимаешь, они выходили с флагами РФ и кричали: "Россия! Росси-и-я!", а на моем доме – украинский флаг. Проснулась злость. Мы с друзьями самоорганизовались в батальон "Патриот". Правда, оформить официально его в Киеве так и не удалось. Первый свой автомат я добыл во время штурма сепаратистами мариупольского УВД – отобрал у одного из них. Вообще той весной было непросто.

На происходящее не реагировали правоохранители, я прибегал к сбушникам, говорил: сейчас часть захватят, у вас же есть оружие! Они от меня убегали.

В СБУ, что "базировалось" в Мариуполе, было всего два патриота, с ними мы и взаимодействовали", – рассказал боец.

Жену с двумя маленькими детьми он отправил в Луцк к родственникам, а сам остался.

"Я десантник бывший, разведчик – убить меня дома невозможно", – смеется Руслан.

Руслан Пустовойт с женой Татьяной и детьми. Фото из личного архива

С "альфачами" отлавливали "мэров"

Спустя некоторое время после отъезда жены в его квартире поселились офицеры "Альфы". Пустовойт вместе с ними участвовал в некоторых операциях – в том числе по задержанию "народных мэров".

Говорит, в Киеве просил оружие, но ему отвечали: что найдешь — все твое, работай.

Потом были Саур-Могила и Иловайск, откуда Руслан вывозил погибших друзей. А после поездки в Днепр ему посоветовали пойти в "Правый сектор". Так он попал в 8-й батальон "Аратта" к Андрею Гергерту ("Червню"). С начала 2015-го года Пустовойт уже был в Широкино.

"С "Донбассом" нас менял "Азов". В одну из операций взяли пленного россиянина", – вспоминает Руслан.

Разведчик Руслан Пустовойт. Фото из личного архива

Там, в Широкино, произошло серьезное боестолкновение, в котором, говорит "Паук", он и его побратимы чуть не погибли.

"Впоследствии было много боев, но тот запомнился. И я до сих пор не понимаю, как мы все не остались на том поле", – удивляется воин.

На день рождения мамы с тяжелым ранением эвакуировали в Днепр

2 июля на день рождения матери Руслан был в Гнутово.

"Я залез на мачту, со связью было плохо. Думаю — хоть бы никто не подстрелил! Позвонил маме, поздравил. Успокоил: мол, со мной все нормально, я поел и в шапке. Спустился вниз, нарвал листиков для чая... Нас было всего человек 15, рядом с нами стоял 37-й батальон.

И тут "Грин" говорит: "Где-то стрельба". И сразу на его телефон посыпались смс: "Добро пожаловать в Российскую Федерацию!"

А наши парни, которые были в "секрете", засекли группу, которая вышла из Коминтерново — 29 человек. Они ночью разминировали балку и собирались выйти в Гнутово, прямо нам в спину. Мы шестеро запрыгнули в машину и поехали по минному полю — других вариантов не было, надо было помочь нашим", – рассказал "Паук".

Тогда его ранило первый раз. В результате взрыва буквально прошило осколками. Считает, если бы не броня – не выжил бы.

"Стреляю, а у меня кровь льется из головы, ног... Спасли пацаны со 131-го батальона, они проезжали рядом на "бардаке", услышали стрельбу и кинулись к нам. Я "отъехал". Пришел в чувство, когда меня везли уже в скорой помощи в Мангуш.", – добавил Руслан.

Руслан Пустовойт в госпитале. Фото из личного архива

На вертолете его эвакуировали в госпиталь Мечникова в Днепре. Из Пустовойта достали 62 осколка, его оперировали четыре раза. Два месяца на базе в Павлограде Руслан проходил реабилитацию.

Восемь пленных за один раз

В июне 2016 года Пустовойт получил задание уничтожить блокпост противника, на котором должно было находиться до 30-ти боевиков. Руслан сначала решил провести разведку, так как нередко секретная информация утекала к врагу.

За несколько часов до начала операции Пустовойт вместе с четырьмя опытными разведчиками 54-го отдельного разведывательного батальона пошел к месту проведения штурма.

У него были плохие предчувствия, считал, что будет засада. Накануне приснился плохой сон, а когда садился в машину, сильно подвернул ногу – да так, что пришлось фиксировать повязкой.

Когда воины прибыли на место, увидели, что их уже ждут. Враг собирался взять в кольцо и накрыть артой.

"На краю посадки я увидел в траве растяжку, которую, конечно же, не могли установить наши.

А потом услышал за спиной голоса. Когда обернулся, мне в лоб уперся ствол автомата.

Спасло то, что в разведку я ходил в сепарской форме, которую раздобыл во время одного из боев. Ну, и моя наглость, – хохочет Руслан. – Я стал на него кричать, мол, на кого автомат поднял?! И потребовал командира. По говору понял, что это русский".

Руслан Пустовойт (слева) и пленный. Фото из личного архива

В этот момент появились разведчики 54 ОРБ в нашей форме, а один из россиян сразу закричал: "Укропы!"

"Мне пришлось "положить" его, а наши парни "сняли" еще двоих. В живых осталось восемь боевиков и я пообещал сохранить им жизнь, если они будут вести себя тихо. В этот момент на телефон одного из боевиков позвонили и спросили, у них ли стрельба. Командир вражеского блокпоста “Белка” был не слишком убедительным. Нужно было уходить.

Всем восьмерым взятым в плен я обмотал руки скотчем, а на первого надел свой бронежилет. Из рации мы слышали, что нас сейчас будут равнять с землей.

Когда дошли до середины поля, начался минометный обстрел, но мы добрались целыми. Нас уже поджидали контрразведчики. Среди взятых в плен восьмерых боевиков двое оказались офицерами 9-го российского полка", – рассказал Руслан.

Через месяц Пустовойт пошел служить в 54-й отдельный разведывательный батальон. А уже в октябре под Мариуполем "Паук" взял в плен начальника вражеского блокпоста "Фила".

Руслан с побратимами и задержанный. Фото из личного архива

Руслан со своим отделением находился в засаде, когда они заметили патруль врага. Всего было четверо - двоих застрелили, один был ранен и смог уйти, а четвертого задержали.

"Михаил Филимонов, "Фил". Дрянь родом из Авдеевки. И самое невероятное: он в кармане таскал с собой документы "ДНР" и наградные книжки", – добавил Руслан.

Документы, которые носил с собой сепаратист. Фото из личного архива

Все еще впереди?

Пустовойт говорит, что ни о чем не жалеет. "Я воевал несколько лет – не за деньги. Мое сердце разрывалось, я понимал, что Россия пришла в мой дом. Пришли российские бандиты", – говорит Руслан.

Руслан Пустовойт ( "Паук")

Воин демобилизовался в 2017 году, нужно было "подтянуть" здоровье. А сейчас находится в резерве 73-го морского центра Сил специальных операций.

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