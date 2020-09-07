"Выходили с флагами РФ – проснулась злость!" Украинский разведчик попал в засаду, но взял в плен 8 врагов

Житель Мариуполя с начала российской агрессии встал на защиту своей земли
Он участвовал в операциях "Альфы", служил в "Аратте" и 54-ом отдельном разведывательном батальоне ВСУ
Сейчас Руслан Пустовойт находится в резерве 73-го морского центра ССО
Житель Мариуполя Руслан Пустовойт служил в 54 ОРБ. Коллаж
На счету бывшего воина 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Руслана Пустовойта (позывной "Паук") девять захваченных боевиков и два тяжелых ранения. Во время одного из них из бойца достали более 60-ти осколков, а часть так и остались в теле "на память".
Он живет с семьей в родном Мариуполе, который не оставил в самом начале агрессии России. Той весной Руслан отправил жену с маленькими детьми к родственникам, а в его квартире "поселились" офицеры Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.
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Весной 2014 года, уже после захвата "стрелковцами" Славянска, в Мариуполе стали проходить пророссийские митинги. Руслан говорит, что это стало шоком.
"Понимаешь, они выходили с флагами РФ и кричали: "Россия! Росси-и-я!", а на моем доме – украинский флаг. Проснулась злость. Мы с друзьями самоорганизовались в батальон "Патриот". Правда, оформить официально его в Киеве так и не удалось. Первый свой автомат я добыл во время штурма сепаратистами мариупольского УВД – отобрал у одного из них. Вообще той весной было непросто.
На происходящее не реагировали правоохранители, я прибегал к сбушникам, говорил: сейчас часть захватят, у вас же есть оружие! Они от меня убегали.
В СБУ, что "базировалось" в Мариуполе, было всего два патриота, с ними мы и взаимодействовали", – рассказал боец.
Жену с двумя маленькими детьми он отправил в Луцк к родственникам, а сам остался.
"Я десантник бывший, разведчик – убить меня дома невозможно", – смеется Руслан.
Руслан Пустовойт с женой Татьяной и детьми. Фото из личного архива
Спустя некоторое время после отъезда жены в его квартире поселились офицеры "Альфы". Пустовойт вместе с ними участвовал в некоторых операциях – в том числе по задержанию "народных мэров".
Говорит, в Киеве просил оружие, но ему отвечали: что найдешь — все твое, работай.
Потом были Саур-Могила и Иловайск, откуда Руслан вывозил погибших друзей. А после поездки в Днепр ему посоветовали пойти в "Правый сектор". Так он попал в 8-й батальон "Аратта" к Андрею Гергерту ("Червню"). С начала 2015-го года Пустовойт уже был в Широкино.
"С "Донбассом" нас менял "Азов". В одну из операций взяли пленного россиянина", – вспоминает Руслан.
Разведчик Руслан Пустовойт. Фото из личного архива
Там, в Широкино, произошло серьезное боестолкновение, в котором, говорит "Паук", он и его побратимы чуть не погибли.
"Впоследствии было много боев, но тот запомнился. И я до сих пор не понимаю, как мы все не остались на том поле", – удивляется воин.
2 июля на день рождения матери Руслан был в Гнутово.
"Я залез на мачту, со связью было плохо. Думаю — хоть бы никто не подстрелил! Позвонил маме, поздравил. Успокоил: мол, со мной все нормально, я поел и в шапке. Спустился вниз, нарвал листиков для чая... Нас было всего человек 15, рядом с нами стоял 37-й батальон.
И тут "Грин" говорит: "Где-то стрельба". И сразу на его телефон посыпались смс: "Добро пожаловать в Российскую Федерацию!"
А наши парни, которые были в "секрете", засекли группу, которая вышла из Коминтерново — 29 человек. Они ночью разминировали балку и собирались выйти в Гнутово, прямо нам в спину. Мы шестеро запрыгнули в машину и поехали по минному полю — других вариантов не было, надо было помочь нашим", – рассказал "Паук".
Тогда его ранило первый раз. В результате взрыва буквально прошило осколками. Считает, если бы не броня – не выжил бы.
"Стреляю, а у меня кровь льется из головы, ног... Спасли пацаны со 131-го батальона, они проезжали рядом на "бардаке", услышали стрельбу и кинулись к нам. Я "отъехал". Пришел в чувство, когда меня везли уже в скорой помощи в Мангуш.", – добавил Руслан.
Руслан Пустовойт в госпитале. Фото из личного архива
На вертолете его эвакуировали в госпиталь Мечникова в Днепре. Из Пустовойта достали 62 осколка, его оперировали четыре раза. Два месяца на базе в Павлограде Руслан проходил реабилитацию.
В июне 2016 года Пустовойт получил задание уничтожить блокпост противника, на котором должно было находиться до 30-ти боевиков. Руслан сначала решил провести разведку, так как нередко секретная информация утекала к врагу.
За несколько часов до начала операции Пустовойт вместе с четырьмя опытными разведчиками 54-го отдельного разведывательного батальона пошел к месту проведения штурма.
У него были плохие предчувствия, считал, что будет засада. Накануне приснился плохой сон, а когда садился в машину, сильно подвернул ногу – да так, что пришлось фиксировать повязкой.
Когда воины прибыли на место, увидели, что их уже ждут. Враг собирался взять в кольцо и накрыть артой.
"На краю посадки я увидел в траве растяжку, которую, конечно же, не могли установить наши.
А потом услышал за спиной голоса. Когда обернулся, мне в лоб уперся ствол автомата.
Спасло то, что в разведку я ходил в сепарской форме, которую раздобыл во время одного из боев. Ну, и моя наглость, – хохочет Руслан. – Я стал на него кричать, мол, на кого автомат поднял?! И потребовал командира. По говору понял, что это русский".
Руслан Пустовойт (слева) и пленный. Фото из личного архива
В этот момент появились разведчики 54 ОРБ в нашей форме, а один из россиян сразу закричал: "Укропы!"
"Мне пришлось "положить" его, а наши парни "сняли" еще двоих. В живых осталось восемь боевиков и я пообещал сохранить им жизнь, если они будут вести себя тихо. В этот момент на телефон одного из боевиков позвонили и спросили, у них ли стрельба. Командир вражеского блокпоста “Белка” был не слишком убедительным. Нужно было уходить.
Всем восьмерым взятым в плен я обмотал руки скотчем, а на первого надел свой бронежилет. Из рации мы слышали, что нас сейчас будут равнять с землей.
Когда дошли до середины поля, начался минометный обстрел, но мы добрались целыми. Нас уже поджидали контрразведчики. Среди взятых в плен восьмерых боевиков двое оказались офицерами 9-го российского полка", – рассказал Руслан.
Через месяц Пустовойт пошел служить в 54-й отдельный разведывательный батальон. А уже в октябре под Мариуполем "Паук" взял в плен начальника вражеского блокпоста "Фила".
Руслан с побратимами и задержанный. Фото из личного архива
Руслан со своим отделением находился в засаде, когда они заметили патруль врага. Всего было четверо - двоих застрелили, один был ранен и смог уйти, а четвертого задержали.
"Михаил Филимонов, "Фил". Дрянь родом из Авдеевки. И самое невероятное: он в кармане таскал с собой документы "ДНР" и наградные книжки", – добавил Руслан.
Документы, которые носил с собой сепаратист. Фото из личного архива
Пустовойт говорит, что ни о чем не жалеет. "Я воевал несколько лет – не за деньги. Мое сердце разрывалось, я понимал, что Россия пришла в мой дом. Пришли российские бандиты", – говорит Руслан.
Руслан Пустовойт ( "Паук")
Воин демобилизовался в 2017 году, нужно было "подтянуть" здоровье. А сейчас находится в резерве 73-го морского центра Сил специальных операций.
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