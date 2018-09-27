МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Дело НАБУ против Минобороны: суд вынес решение

1.6тЧитать материал на украинском

Уголовное производство по подозрению чиновников Министерства обороны и компании "Трейд Коммодити" в растрате государственных средств при закупке топлива было начато безосновательно.

К такому выводу пришли в апелляционном административном суде Киева, где отклонили 27 сентября апелляции Госаудитслужбы и НАБУ. Об этом рассказал юрист и адвокат в уголовном производстве Виталий Касько УНН.

"Та группа прокуроров и детективов, которая работает над этим уголовным производством, явно требует отдельного внимания. Следовало бы тщательно посмотреть и на другие уголовные производства, которые они ведут, поскольку в данном случае, по моему мнению, были допущены вопиющие нарушения: при отсутствии оснований и без судебных решений задерживали людей, арестовали все счета предприятия с целью помешать хозяйственной деятельности и по сути уничтожили его, вопреки презумпции невиновности провозглашали на всю страну людей коррупционерами до вынесения судами окончательных решений в уголовном производстве", - сказал Касько.

Новости
Полторак объяснил важный нюанс в громком деле НАБУ против Минобороны

Он подчеркнул, что решением суда первой инстанции акт проверки Государственной аудиторской службы был признан незаконным и необоснованным.

"То есть, этот акт, по сути, был отменен административным судом первой инстанции, и суд признал, что ревизия была проведена с нарушением закона, а ее выводы - не основываются на законе и являются необоснованными. Суд исследовал и выяснил, что закупка топлива Министерством обороны в "Трейд Коммодити" в 2016 году проходила в полном соответствии с законом, а корректировка цен основывалось на объективной рыночной конъюнктуре - ведь цены на нефтепродукты на рынке резко выросли", - пояснил Касько.

По словам юриста, уголовное производство НАБУ и САП о хищения средств при закупке топлива базировалось на указанном акте ревизии и "милицейской" экспертизе.

"Более того, они даже не сделали собственного исследования, а просто повторили выводы акта ревизии. По сути административный суд с юридической точки зрения признал это доказательство ничтожным, и апелляционный суд сегодня подтвердил такую ​​позицию суда первой инстанции. Решение стало окончательным и вступило в силу", - подчеркнул он.

Напомним, что НАБУ сообщило о раскрытии преступной схемы в Минобороны во время закупки топлива. Тогда насчитали 149 миллионов убытка

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского и еще 3 сотрудников по подозрению в растрате. Позже стало известно, что в схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". В марте 2018 года Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Минобороны к Государственной аудиторской службе.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Объекты
НАБУМинистерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
так может на бу на ...?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги