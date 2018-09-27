Дело НАБУ против Минобороны: суд вынес решение

Уголовное производство по подозрению чиновников Министерства обороны и компании "Трейд Коммодити" в растрате государственных средств при закупке топлива было начато безосновательно.

К такому выводу пришли в апелляционном административном суде Киева, где отклонили 27 сентября апелляции Госаудитслужбы и НАБУ. Об этом рассказал юрист и адвокат в уголовном производстве Виталий Касько УНН.

"Та группа прокуроров и детективов, которая работает над этим уголовным производством, явно требует отдельного внимания. Следовало бы тщательно посмотреть и на другие уголовные производства, которые они ведут, поскольку в данном случае, по моему мнению, были допущены вопиющие нарушения: при отсутствии оснований и без судебных решений задерживали людей, арестовали все счета предприятия с целью помешать хозяйственной деятельности и по сути уничтожили его, вопреки презумпции невиновности провозглашали на всю страну людей коррупционерами до вынесения судами окончательных решений в уголовном производстве", - сказал Касько.

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Он подчеркнул, что решением суда первой инстанции акт проверки Государственной аудиторской службы был признан незаконным и необоснованным.

"То есть, этот акт, по сути, был отменен административным судом первой инстанции, и суд признал, что ревизия была проведена с нарушением закона, а ее выводы - не основываются на законе и являются необоснованными. Суд исследовал и выяснил, что закупка топлива Министерством обороны в "Трейд Коммодити" в 2016 году проходила в полном соответствии с законом, а корректировка цен основывалось на объективной рыночной конъюнктуре - ведь цены на нефтепродукты на рынке резко выросли", - пояснил Касько.

По словам юриста, уголовное производство НАБУ и САП о хищения средств при закупке топлива базировалось на указанном акте ревизии и "милицейской" экспертизе.

"Более того, они даже не сделали собственного исследования, а просто повторили выводы акта ревизии. По сути административный суд с юридической точки зрения признал это доказательство ничтожным, и апелляционный суд сегодня подтвердил такую ​​позицию суда первой инстанции. Решение стало окончательным и вступило в силу", - подчеркнул он.

Напомним, что НАБУ сообщило о раскрытии преступной схемы в Минобороны во время закупки топлива. Тогда насчитали 149 миллионов убытка

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского и еще 3 сотрудников по подозрению в растрате. Позже стало известно, что в схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". В марте 2018 года Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Минобороны к Государственной аудиторской службе.