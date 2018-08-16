Дают странные препараты: Россия проводит эксперименты над людьми на Донбассе

Террористы на временно оккупированных территориях Донбасса устанавливают мобильные военные медицинские пункты и пользуются экспериментальными медикаментами из России.

Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки. Препараты исследуются на раненых в ходе боевых действий.

"Под предлогом проведения собрания с резервистами обустраиваются дополнительные площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов, которые оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами", – сказал Гуцуляк.

По его словам, у раненных резервистов в принудительном порядке собирается донорская кровь для консервирования, чтобы лечить раненых террористов в бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц рассказал о потерях террористов за время проведения ООС на Донбассе.