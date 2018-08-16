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Дают странные препараты: Россия проводит эксперименты над людьми на Донбассе

4.1тЧитать новость на украинском

Террористы на временно оккупированных территориях Донбасса устанавливают мобильные военные медицинские пункты и пользуются экспериментальными медикаментами из России.

Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки. Препараты исследуются на раненых в ходе боевых действий.

"Под предлогом проведения собрания с резервистами обустраиваются дополнительные площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов, которые оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами", – сказал Гуцуляк.

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По его словам, у раненных резервистов в принудительном порядке собирается донорская кровь для консервирования, чтобы лечить раненых террористов в бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц рассказал о потерях террористов за время проведения ООС на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Главное управление разведкиВооруженные силы Украинытеррористы "ДНР"Министерство обороны Украины
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Это пока еще не вскрылось какое количество лугандонов кацапы на органы разобрали.
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