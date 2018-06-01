"Чучело перепуганное": Пашинский ответил на обвинения по делу Бабченко

Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский считает, что подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман обвинил его в сотрудничестве с Кремлем, поскольку нардеп является "топ-врагом" России.

Как отметил Пашинский в комментарии изданию "Гордон".

"За последние три года в России и за российские деньги в Италии и Израиле обо мне было снято более 10-ти кинофильмов. Там рассказывается, что я хотел расстрелять Януковича, убивал своих товарищей на Майдане. В РФ против меня открыли три уголовных дела. Я вхожу в топ-5 или в топ-10 врагов российского режима", - считает нардеп.

Самого Германа Пашинский назвал "перепуганным чучелом".

"Его обвинения и обсуждать нечего. По его словам получается, что я – главный резидент ФСБ в Украине что ли? Надеюсь, следствие будет объективным. Резонанс большой. Все услышат ответы на свои вопросы. К тому же, Герман подтвердил свои контакты с человеком из окружения Путина. Это прямое доказательство информации главы СБУ, который сказал, что след ведет в Россию. Вчера в суде этот горе-террорист подтвердил российский след. Обратите внимание, что адвокат Ефремова, Рубана и этого Германа – один и тот же человек. Координация идет из одного центра. И линия защиты по Рубану с Савченко и Герману – одинаковая. Савченко сказала, что не планировала теракт и хотела лишь проверить работу спецслужб. А Герман утверждает, что он – представитель спецслужб. Они работают по одной методичке и придерживаются одних и тех же тезисов", – резюмировал Пашинский.

Напомним, вечером 31 мая Германа арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Его жена в комментарии OBOZREVATELзаявила о провокациях.