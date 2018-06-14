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"Что у них в голове?" Россию высмеяли за новую страшилку о ВСУ

1.9тЧитать новость на украинском

В России выдали новую страшилку о "концентрации украинских вооруженных сил" в регионе Азовского моря у админграницы с оккупированным Крымом.

"Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря и наличие штурмовой авиации вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова​​​. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", — сказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

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OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Россия в своем репертуаре. Нет смысла комментировать весь тот бред, что там пишут и говорят. Возможно, таким образом там пытаются оправдать введение новых войск в Крыму или что-то еще. Понять, что у них в голове не дано никому. Да и не нужно нам это", — сказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Соловьев ранее выдал фейк о якобы массовых убийствах крымчан в Корсунь-Шевченковском в период захвата Крыма Россией.

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Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
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