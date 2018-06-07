ЧМ-2018: Путин ответил писателю-террористу о наступлении на Донбассе

Российский писатель-террорист, воюющий в рядах оккупационных войск на Донбассе, Захар Прилепин задал во время "прямой линии" вопрос президенту РФ Владимиру Путину.

"Что делать, если во время чемпионата мира Украина начнёт наступление на Донбасс?" - спросил террорист.

Путин с уверенностью ответил, что такое не произойдет.

"Этого не произойдет. А если произойдет, то будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. Невозможно людей запугать, которые живут в Донбассе, в "ЛНР". Мы видим, что там происходит, оказываем обеим непризнанным республикам помощь. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий - это, конечно, печально", - сказал он.

Позднее в комментарии RT Прилепин заявил, что доволен ответом Путина.

"Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор, и он не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчеркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — что Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию", - высказался писатель-террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Путин пояснил, что сдерживает мир от Третьей мировой войны.