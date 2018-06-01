"Черный список-47": названы новые имена журналистов, на которых готовились покушения

В списке из 47 человек, на которых преступники готовили покушения, оказались известные журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Об этом они рассказали в эфире телеканала "Прямой", на котором и работают журналисты. Ганапольский сообщил, что в связи с этим их вызвали в СБУ, где они подписали документ о неразглашении.

"Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко или убийство Бабченко, - это люди, которые, безусловно, будут пытаться совершить реванш. Поэтому всем надо быть внимательными", - отметил он.

Гапанольский подчеркнул, что инсценировка убийства Бабченко не была пиаром и СБУ "проделала гигантскую работу для того, чтобы Бабченко не погиб".

По его словам, на встрече с СБУ присутствовали и другие потенциальные жертвы, но самого "черного списка" им не показали.

В свою очередь российский журналист Евгений Киселев добавил, что на беседе с СБУ речь шла об их личной безопасности.

Позже украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев сообщил "Громадському", что он также был включен в список потенциальных жертв.

Осман Пашаев

Кроме того среди журналистов, которых вызвали в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина.

"Громадське" обратилось к Даниленко, она подтвердила, что была на встрече с руководством Службы безопасности. По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook. Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Соня Кошкина на вопрос, была ли она в списке ответила утвердительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Луценко и Грицак отчитались перед дипломатами о спецоперации с Бабченко.