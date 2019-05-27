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"Снова пришлют "добровольцев": Ярош предупредил об опасности на Донбассе

2.8тЧитать материал на украинском

Активизация боевых действий на Донбассе со стороны России очень вероятна.

Особенно опасным является период до проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

"Я думаю, они (россияне – ред.) планируют перейти к активизации боевых действий, снова пришлют "добровольцев" из вооруженных сил Российской Федерации... Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами. "Принуждение Украины к миру" – так бы это называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать", – отметил Ярош.

Война на Донбассе

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины продолжают мощно отвечать на провокации "Л / ДНР". При этом, экс-главарь оккупационно-террористических группировок в ОРДЛО, Игорь Стрелков (Гиркин) выступил с очередными откровениями о массовых убийствах террористами украинский на оккупированных территориях "без суда и следствия", по его личному приказу.

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Темы
Війна на ДонбасіРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитро Ярош
Место
Украина
Теги
войнаРоссия - страна-агрессорбоевикитеррористы "ДНР"РоссиярусскиеНовости ДНРНовости ДонбассаНовости ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский нционал-подонок ярош страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Решетников Александр
Решетников Александр
Шикарный повод будет Зеленскому ввести военное положение, президентское правление и заодно обьявить дефолт. Всю педриловскую свору под трибунал, а гопников километров на 40 от фронта тупо перепахать артой.
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леня зе
леня зе
тоже хочет в новый свынарнык до корыта.вот и вылазит с разной бобуйней
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