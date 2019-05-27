"Снова пришлют "добровольцев": Ярош предупредил об опасности на Донбассе

Активизация боевых действий на Донбассе со стороны России очень вероятна.

Особенно опасным является период до проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

"Я думаю, они (россияне – ред.) планируют перейти к активизации боевых действий, снова пришлют "добровольцев" из вооруженных сил Российской Федерации... Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами. "Принуждение Украины к миру" – так бы это называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать", – отметил Ярош.

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины продолжают мощно отвечать на провокации "Л / ДНР". При этом, экс-главарь оккупационно-террористических группировок в ОРДЛО, Игорь Стрелков (Гиркин) выступил с очередными откровениями о массовых убийствах террористами украинский на оккупированных территориях "без суда и следствия", по его личному приказу.

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