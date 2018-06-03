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"Что в голове у Путина": экс-разведчик спрогнозировал ход войны на Донбассе

3.8тЧитать новость на украинском

Хотя сигналов о том, что Россия готовится к эскалации на Донбассе, пока нет, риск возможного обострения сохраняется. И Объединенные силы готовы к любому развитию событий.

Такую точку зрения в интервью OBOZREVATEL высказал бывший разведчик ВСУ, а сейчас волонтер Фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

"Объединенные силы готовы к любому развитию событий. Хотя сигналов к тому, что готовится резкая эскалация, я не вижу. Я общаюсь с людьми из Донецка, из Луганска. Да, пополняется личный состав и боевой комплект, но в гораздо меньшем объеме, чем в предыдущие годы", - отметил Рымарук.

В то же время, по мнению экс-разведчика, полностью исключать возможность обострения или же попытки наступления противника нельзя.

Андрей Рымарук

"Одновременно нам не стоит забывать, какое мощное количество личного состава и техники сконцентрировано на административной границе с оккупантом, а на носу - Чемпионат мира по футболу. Что в голове у Путина и его силовых советников, можно только догадываться. Нам же, в свою очередь, надо держаться вместе и быть начеку", - отметил Рымарук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине намерены проверить работу предприятий в зоне ООС.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтЭксклюзивНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Объекты
войнаООСНовости Донбасса
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