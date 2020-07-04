Бородай: Донбасс скоро де-юре станет частью России

Бывший главарь "ДНР" Александр Бородай заявил об "официальном" присоединении оккупированного Донбасса к России в ближайшее время.

Об этом Бородай сказал во время выступления на съезде так называемой партии оккупантов "Родина", поблагодарив Владимира Путина за раздачу российских паспортов жителям Донбасса.

"Уже очень много, с каждым днем все больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами России. Это огромное дело, за которое мы очень благодарны нашему президенту, президенту Российской Федерации", – сказал Бородай.

Он заявил, что Донбасс "ждут большие перемены" а также озвучил "логику развития событий".

"Я уверен, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре", – добавил террорист.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Берлине прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата. Стороны не смогли договориться об особом статусе Донбасса, Москва обвинила в этом Киев.