Бойня под Золотым стала прощанием Суркова – Данилов

Российские террористы на Донбассе подконтрольны разным группам влияния, которые часто играют друг против друга. Следовательно, бой под Золотым мог стать местью за увольнение одного из главарей таких групп – Владислава Суркова.

Такое мнение озвучил в интервью LIGA.net секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Золотое – это отдельный кейс. В России идет внутренняя борьба разных групп влияния: не все там хотят, чтобы Минские соглашения и "нормандский формат" выполнялись. В Золотом мы видели одну из этих групп влияния. Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ Путина об увольнении одного из его помощников, господина Суркова", – подметил он.

Бой в Золотом

Журналист, в свою очередь, уточнил у Данилова, можно ли считать резкое обострение на фронте "прощанием" Суркова, которого уволили с должности "куратора" войны на востоке Украины.

"Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание Совбеза ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно", – ответил секретарь СНБО.

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