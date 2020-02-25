Бойня под Золотым стала прощанием Суркова – Данилов

Российские террористы на Донбассе подконтрольны разным группам влияния, которые часто играют друг против друга. Следовательно, бой под Золотым мог стать местью за увольнение одного из главарей таких групп – Владислава Суркова.
Такое мнение озвучил в интервью LIGA.net секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Золотое – это отдельный кейс. В России идет внутренняя борьба разных групп влияния: не все там хотят, чтобы Минские соглашения и "нормандский формат" выполнялись. В Золотом мы видели одну из этих групп влияния. Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ Путина об увольнении одного из его помощников, господина Суркова", – подметил он.
Бой в Золотом
Журналист, в свою очередь, уточнил у Данилова, можно ли считать резкое обострение на фронте "прощанием" Суркова, которого уволили с должности "куратора" войны на востоке Украины.
"Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание Совбеза ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно", – ответил секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку под Золотым на Донбассе.
Кровавые бои начались сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
В ВСУ сообщили об одном погибшем и четырех раненых бойцах. Потери террористов по итогам боя составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.
В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Суркова с должности своего помощника, которую тот занимал с 20 сентября 2013 года.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.