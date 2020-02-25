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25 февраля • обновлено в 11:47
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Бойня под Золотым стала прощанием Суркова – Данилов

2.4т
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Российские террористы на Донбассе подконтрольны разным группам влияния, которые часто играют друг против друга. Следовательно, бой под Золотым мог стать местью за увольнение одного из главарей таких групп – Владислава Суркова.

Такое мнение озвучил в интервью LIGA.net секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Золотое – это отдельный кейс. В России идет внутренняя борьба разных групп влияния: не все там хотят, чтобы Минские соглашения и "нормандский формат" выполнялись. В Золотом мы видели одну из этих групп влияния. Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ Путина об увольнении одного из его помощников, господина Суркова", – подметил он.

Бой в Золотом

Бой в Золотом

Журналист, в свою очередь, уточнил у Данилова, можно ли считать резкое обострение на фронте "прощанием" Суркова, которого уволили с должности "куратора" войны на востоке Украины.

"Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание Совбеза ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно", – ответил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бой под Золотым
Персоны
Алексей Данилов Владислав Сурков
Место
Украина
Тег
СНБО
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фил филька
фил филька
"которое было созвано Россией.... когда они нарушили все договоренности" если у упоротых напрочь отсутствует логика то это не значит что у остальных ее нет)
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