Бить их зарплатой: Украине предложили способ победы над ''Л/ДНР''

Повышение социальных стандартов в Украине пагубно влияет на "воинский призыв" среди террористов "Л/ДНР". Потенциальные "призывники" все чаще сбегают с оккупированных территорий.

Об этом ObozTV рассказал военный эксперт Олег Стариков. Он уверен, что это результат успешной информационной войны, начавшейся после превращения АТО в ООС.

"Мы начали работать не только военными силами. Информационная составляющая сейчас набирает вес. Поэтому чем лучше в Украине будет демократия, повышение социальных стандартов и т.п., тем призыв там будет все меньше и меньше. Чем у нас лучше – тем там хуже", – объяснил Стариков.

Он подчеркнул, что трансляция на оккупированные территории Донбасса правдивой информации и борьба с российской пропагандой сегодня являются основной задачей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, карпатские мольфары предсказали дату окончания войны с Россией. А также нагадали, кто станет следующим президентом Украины.

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