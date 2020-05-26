Возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" сделал российский политолог Станислав Белковский. По его словам, даже если глава РФ откажется от "Л/ДНР", "никто не обещает Путину за это снятия санкций".

"То есть нет ни одного документа, где было бы записано, что ОРДЛО возвращаются в состав Украины, а Евросоюз и Соединенные Штаты отменяют все санкции, введенные начиная с войны 2014 года и в связи с малайзийским Boeing MH17", – сказал политолог.

Он добавил, что Россия этого добивается, но успехов пока не достигла. "А пока не добилась, она не будет бежать впереди паровоза с возвратом Украине фактического контроля над ОРДЛО", – считает Белковский.

Коллаж

Он также заявил о наличии на Донбассе проблем, не связанных напрямую с РФ.

"Это результаты самой войны: 13 тысяч трупов, что сами отдельные районы, независимо от позиции официальных Кремля и Киева, не торопятся возвращаться в состав Украины, даже если фактор России будет полностью исключен. А полностью исключен он не будет, разумеется", – отметил политолог.

По его словам, Владимир Путин "всегда может ссылаться на невыполнение Минских соглашений, на то, что в законодательстве Украины нет никаких актов, которые определяли бы особый правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Не проводятся выборы по украинским законам – что и невозможно сделать, и поэтому я с упорством, достойным лучшего применения, повторяю тезис о том, что эти Минские соглашения невыполнимы – надо разрабатывать новые. Формально Кремль всегда может говорить о том, что соглашения не выполнены – поэтому возвращать нечего", – сказал Белковский.

Фото: Станислав Белковский / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, накануне глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что РФ необходимо взять террористические "Л/ДНР" "под временный протекторат" и предоставить им особый статус.

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