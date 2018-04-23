Банкротство и незавидная судьба: названа цена Крыма для Путина

Приняв решение об аннексии Крыма, президент России Владимир Путин поставил страну на грань банкротства и опасности исключения из престижных международных институтов.

А себе лично – "подписал незавидную судьбу", - сказал в интервью "Обозревателю" лидер международного движения "Говорите громче!" (Лондон), член постоянного комитета Форума свободной России Андрей Сидельников.

"Естественно, никакого отношения к международному праву и всему остальному это не имеет. И во многом экономические проблемы России, связанные с санкциями и всем остальным – это отголоски совершенно агрессивной, враждебной политики, которая была осуществлена в 2014 году с аннексией Крыма", - заявил он.

Как убежден оппозиционер, аннексия украинского полуострова сыграла на руку Путину в плане "укрепления лидерства внутри страны", но "фактически поставила страну на грань банкротства, более того – поставила под сомнение нахождение России в международных институциях".

"Потому что с хамами и бандитами сидеть за одним столом не хотят", - заметил Сидельников.

Он убежден в том, что отмена решения Кремля по Крыму "многое бы поменяла в лучшую сторону, причем, для всех сторон – и для Украины, и для России, и для мирового сообщества".

В то же время оппозиционер не сомневается: пока Путин у власти, этого не произойдет. "Только тогда, когда в России поменяется режим, об этом необходимо будет говорить. Собственно, тут и переговоры никакие не нужны – просто нужно обнулиться до момента аннексии", - подчеркнул Сидельников.

Как писал "Обозреватель", ранее в интервью Дмитрию Гордону бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров сказал: Украине будет очень сложно вернуть контроль над временно оккупированным Крымом не только из-за присутствия россиян на полуострове, но и из-за геополитических интересов Турции.