В результате разыгравшейся 21 июня трагедии в пгт Иршанск Хорошевского района Житомирской области были ранены девять человек, один из которых затем скончался в больнице. Однако мало кто знает, что жертв могло быть больше, если бы не отзывчивые местные жители.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Что произошло в Иршанске

Компания молодых людей отмечала день рождения. Отдыхали возле водоема, а когда погода испортилась, перешли в кафе "Шутерс". Там и произошел конфликт – 40-летний Виктор Фарафонов и 28-летний Сергей Забродский (брат именинника) вышли на улицу. "Разговор" закончился тяжелым ранением Сергея.

Когда на улицу выбежали другие парни, Фарафонов стал наносить удары и им. Произошла самая настоящая резня – всего ножом получили девять человек. Среди них оказалась и девушка Виктора, которая попыталась его образумить.

После этого преступник спокойно пошел к своей машине, закурил, в то время, когда раненые истекали кровью на земле. А потом Фарик, как его называют местные жители, скрылся. Правоохранители объявили мужчину в розыск, однако пока что нашли только автомобиль.

В полиции рассказали, что Виктор сидел в тюрьме за вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений.

По информации OBOZREVATEL, 40-летний мужчина имеет три судимости. Последний раз был осужден в октябре 2013 года. Должен был отсидеть восемь лет, однако вышел на свободу раньше по "закону Савченко". И вот новое преступление, за которое рецидивисту грозит вплоть до пожизненного заключения.

Виктор Фарафонов возле кафе "Шутерс" в Иршанске ранил 9 человек. Один из них затем скончался в больнице (коллаж)

Простые герои

Пострадавшие во время резни сейчас находятся в районной больнице, не смогли спасти только Сергея Забродского. Парень отслужил в АТО, но погиб дома.

Сергей Забродский прошел АТО, а погиб дома (Facebook Сергея Забродского)

Если бы не отзывчивость и неравнодушие местных жителей, жертв могло быть больше. Среди "простых героев" – семья Чернявских.

Елена – диспетчер-лифтер на местном коммунальном предприятии. OBOZREVATEL удалось поговорить с женщиной, которая принимала непосредственное участие в спасении ребят. Чернявская согласилась рассказать, что произошло в ту ночь, однако утверждает, что нет никакого геройства.

Она ехала на велосипеде с работы, когда возле кафе увидела раненных.

"Работа заканчивается в полночь. Дорога домой проходит как раз мимо кафе "Шутерс". Той ночью я увидела, как дети лежат в крови… Сразу же позвонила нашему участковому – Ярославу. Сказала, что тут резня, что минимум пять человек истекают кровью. Успела услышать, что Ярослав сейчас не в Иршанске, и у меня разрядилась батарея. Телефон уже доходяга", – вспоминает Елена.

Елена Чернявская ехала с работы домой, а возле кафе "Шутерс" увидела много раненых (коллаж)

Прибежавшие на место ЧП местные жители уже разговаривали по телефону со скорой помощью. Елена поняла, что сразу всех раненых не смогут забрать, села на велосипед и быстро поехала домой, от кафе метров двести.

"Разбудила мужа, мы сели в наш бус и поехали к "Шутерсу". Там уже стояла одна машина – Оксаны, не помню фамилию, работает в спорткомплексе, а ее муж – в ГосЧС. Они из Антрацита, переехали с Донбасса. Их сын был в числе раненых – Фарафонов пырнул Влада в ногу. Оксана забрала в машину не только своего сына, но еще одного парня – Сашу. У него было ранение грудной клетки, повреждено легкое", – добавила женщина.

Семья Чернявских также взяла в свой бус двух раненых ребят.

"Володю мы положили на мягкие сидушки, у него была повреждена бедренная артерия, кровь хлестала до потолка. Реаниматолог Валерия зажала артерию и так держала до самой больницы. Юру мы положили сзади прямо на пол. Таня Грищенко, младший медицинский сотрудник в нашем профилактории, держала его ноги, чтобы не разгибались, у него была распорота брюшная полость… А я с нашатырем вокруг всех них", - поделилась Елена.

Со включенной аварийкой бус мчался в районную больницу в Хорошеве минут 30, а то и больше, потому что ребята на ухабах вскрикивали и стонали – тогда притормаживали.

В машине скорой ехал тяжелораненый Сергей Забродский. Он потерял много крови. Врачи боролись за его жизнь, но увы.

"У него останавливалось сердце, медики запустили его дефибрилятором. Мы спрашивали – может, нужна кровь? У Сережи на груди была наколка А (II) Ph+. А у моего мужа как раз такая. Спрашивали, нужны ли какие-то лекарства. Но врачи отказались, сказали, что потом отдадут список родственникам. Мы уезжали из больницы, когда Сережа был жив", - рассказала Чернявская.

Женщина добавила, что домой ехали не с гордостью, а с чувством выполненного долга.

"Понимаете, ангелы-хранители этих ребят сработали через нас. Так что с нашей стороны нет никакого геройства. Это нормальная реакция нормального человека. Чем мы могли помочь? Только схватить ребят и отвезти к врачам", – считает Елена.

Несмотря на скромность семьи Чернявских, нельзя было не рассказать об этой истории – о поступке людей с большим сердцем, которых в Иршанске, вне всяких сомнений, не мало.