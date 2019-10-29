Адвокаты семей Небесной Сотни внезапно обратились к власти: в чем дело

Правозащитники семей Небесной Сотни требуют у украинской власти безотлагательно создать в структуре Государственного бюро расследований отдельное управление, которое будет заниматься делами Евромайдана. Они опасаются, что следствие может попросту остановиться.

Об этом говорится в обращении членов адвокатской совещательной группы, которая представляет интересы семей погибших Героев, опубликованном в том числе и на странице в Facebook 28 октября. Его они направили к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Руслану Рябошапке, премьер-министру Алексею Гончаруку, директору ГБР Роману Трубе, а также главам парламентских фракций.

"Сообщаем вам о реальной угрозе остановки следствия и потери результатов расследования по делам Майдана из-за лишения прокуратуры функций следствия, что состоится уже меньше чем через месяц. В дальнейшем в соответствии с законом нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно — в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований", — отмечается в письме.

Однако, подчеркивают его авторы, бюро не готово "ни принимать эти дела, ни расследовать их", поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе.

Небесная Сотня

"В такой ситуации передавать дела в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода. Ведь новым следователем понадобится немалое время только для того, чтобы просто изучить тысячи томов дел и сотен терабайт видео, фото", — говорится в обращении.

Правозащитники убеждены, что это нанесет существенный вред расследованию и вызовет активное сопротивление пострадавших — участников Революции Достоинства, а также в целом гражданского общества.

Кроме этого, по их мнению, "реальная угроза остановки следствия и потери результатов расследования" заключается в лишении прокуратуры функции следствия.

Сейчас ситуация стала критической, убеждают члены адвокатской совещательной группы. И решить ее можно путем немедленного создания отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР, а также перевода туда следователей, которые вели эти дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019-го сотрудники Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное следствие в отношении лиц, виновных в убийствах на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Он отметил, что дело готовится для передачи в суд.

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