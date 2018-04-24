"Зубы выбью, рагуль": во Львове пассажир напал на контролера

Во Львове контролер поругался с пассажиром трамвая, в результате чего произошла потасовка.

Двое молодых людей имели на руках льготные билеты, однако документов, подтверждающих право на них, при себе не было. Весь инцидент зафиксирован на регистратор. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Контролер подошел к парням с требованием предъявить билеты. Они, в свою очередь показали паспорта в виде ID-карточек. 17-летний молодой человек пытался доказать, что имеет право на льготный проезд, а соответствующий документ забыл дома.

Пассажиры согласились уплатить штраф на конечной остановке, но только при полицейских.

Контроллер "Львовэлектротранса" в результате взял паспорт в руки и не захотел его отдавать. Молодой человек сначала просто попросил вернуть ему документ. После нескольких отказов, он перешел на ругань.

"Паспорт верни, иначе я тебе зубы сейчас выбью, рагуль, б*дь. Я боксер. Паспорт, с*ка, дай. Иначе я тебе камеру в ж*пу засуну. Я тебя пополам скручу", – кричал молодой человек.

На остановке он вытащил контролера на улицу и несколько раз его ударил. Мужчина получил легкие телесные повреждения, а также был поврежден видеорегистратор стоимостью 6,5 тыс. гривен.

Полиция задержала молодых людей. Было открыто уголовное производство.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пассажиров напугал маршрутчик в Харькове.