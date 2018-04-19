"Хавало закрой!" В Харькове девушка избила пассажиров троллейбуса

В Харькове в троллейбусе №45 произошла потасовка между пассажирами.

Об этом сообщили очевидцы в группе "Харьков 1654" на странице в Facebook и опубликовали видео из транспорта.

"Во время поездки двое молодых пассажиров смотрели на девушку и посмеивались, чем вывели ее из себя", - отметили горожане.

Девушка обратилась к ним с возмущением, используя нецензурную лексику. "А что я сделала? Хавало закрой!" - кричала она им.

Затем она набросилась на пассажиров, которые снимали ее на телефоны, и кричала, чтобы они прекратили.

В комментариях под постом посчитали, что у девушки неустойчивая психика.

"У девушки серьезные проблемы с психикой!", "Ну покрасила волосы синим цветом. Что тут такого, это ее право. Просто ребята чуть дикие. Ну, а девушка не устойчива психически", - отметили они.

При этом оказались и сторонники возмущенной пассажирки.

"Я думаю, если бы любого из комментирующих, высмеивали два му...ка, то ваша психика расшаталась бы в миг и вы, возможно, еще не так орали бы", - написала Виктория Купалова.

Ее также поддержала Ирина. "Молодец девчонка, д*билы вместо того, чтобы ржать лучше место уступили", - подчеркнула она.

Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева произошла кровавая драка.