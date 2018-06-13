Живе у Бразилії такий собі мільярдер Чикіньо Скарпа. Людина багата, досить скандальна і навіть епатажна.

Одного дня Чикіньо прочитав історію про поховання фараонів і вирішив забрати в могилу найдорожче - автівку Bentley, ціною в півмільйона доларів. Про це бізнесмен повідомив журналістів, які одразу охрестили чоловіка божевільним.

Новини виходили в ЗМІ усього світу, а Скарпа лише підігрівав хайп. То яму для Bentley покаже, то на шоу розповість, що не готовий прощатися із найціннішим. В момент, коли "псих" стало другим ім'ям Чикіньо, бразилець зібрав журналістів у своєму дворі.

Величезний кран почав підіймати автівку, готуючи її для поховання. Саме в цей момент Скарпа запропонував зробити паузу і запросив журналістів у власну оселю. От там то і виявилося, що ніяку автівку ховати не планують, а весь епатаж був потрібен для важливої цілі - привернути увагу до проблеми донорства органів. Бо відмовляючись від посмертного донорства, ми усі уносимо в могилу ще більший скарб, ніж те Bentley.

Ця історія для мене є показником геніальності креативників, а також причиною задати важливе питання. Коли вже Україна стане цивілізованою країною, де за життя можна дати згоду стати супергероєм для когось навіть після завершення своєї довгої і щасливої історії?