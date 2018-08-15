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Во Львове девочка умерла из-за укуса змеи: подробности трагедии

27.9тЧитать новость на украинском

Во вторник, 14-го августа, в больнице Львова от укуса змеи умерла 4-летняя девочка.

Она попала в клинику после того, как ее укусила за правую ногу змея. Происшествие случилось в воскресенье, 12 августа, в Сколевском районе области. Об этом в комментарии 032.ua сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

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"Сейчас правоохранители расследуют это дело, выясняют детали. Решается вопрос об открытии уголовного процесса", - сказала Добровольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый случай гибели ребенка во Львове в 2018 году. Ранее стало известно о смерти 10-летней девочки.

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Тема
Lviv.City
Место
УкраинаЛьвов
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