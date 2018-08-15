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У Львові дівчинка померла через укус змії: подробиці трагедії

28.1тЧитати новину російською

У вівторок, 14 серпня, у лікарні Львова від укусу змії померла 4-річна дівчинка.

Дитина потрапила у клініку після того, як змія вкусила її за праву ногу. Випадок трапився у неділю, 12 серпня, у Сколівському районі області. Про це у коментарі 032.ua повідомив прес-секретар ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

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"Зараз правоохоронці розслідують цю справу, з'ясовують деталі. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи", - сказала Добровольська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший випадок загибелі дитини у Львові у 2018 році. Раніше стало відомо про смерть 10-річної дівчинки.

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Тема
Lviv.City
Місце
УкраїнаЛьвів
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