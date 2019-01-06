У Львові сталася НП із пасажирським літаком: фото з місця подій

У Львові в неділю, 6 січня, стався небезпечний інцидент із літаком Boeing 737-800 із бортовим номером TC-JVI авіакомпанії Turkish Airlines, що здійснював рейс за маршрутом Львів-Стамбул.

Так, при здійсненні розвороту на злітно-посадковій смузі він викотився за її межі. Було оголошено аварійну тривогу, повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту "Львів".

"Жоден із 59 пасажирів і 6 членів екіпажу, які перебували на борту повітряного судна, в результаті інциденту не постраждали. Літак не зазнав значних пошкоджень. Були здійснені заходи по висадці пасажирів і доставці в термінал "А", – сказано в повідомленні.

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На даний час здійснюються заходи щодо евакуації літака зі злітно-посадкової смуги.

Очевидці виклали в мережі фото з місця подій.

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Facebook Валерія Стояна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Бориспіль у неділю, 9 грудня, сталася аварія з пасажирським літаком.