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В Одессе полиция устроила погоню за конем: в сеть попало эпичное видео

1.3т Читать материал на украинском

В Одессе сотрудники патрульной полиции устроили погоню за конем, который сбежал с ипподрома.

Животное выскочило на проезжую часть прямо перед авто полицейских, из-за чего едва не произошло ДТП. Видео инцидента активно набирает популярность в сети.

"Сегодня утром патрульные увидели лошадь, которая сломя голову выбежала на проезжую часть. Животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение и голосовыми командами пытались успокоить животное, подъехав ближе. Через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил", - рассказали в полиции.

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Лошадь вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, она убежала с ипподрома, а они собственными силами пытались ее разыскать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время агитационного концерта в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор.

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Тема
Odesa.City
Место
Украина Одесса
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