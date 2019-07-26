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В Одесі поліція влаштувала гонитву за конем: в мережу потрапило епічне відео

2.2т Читати матеріал російською

В Одесі співробітники патрульної поліції влаштували гонитву за конем, який втік з іподрому.

Тварина вискочила на проїжджу частину прямо перед авто поліцейських, через що ледь не сталася ДТП. Відео інциденту активно набирає популярність в мережі.

"Сьогодні вранці патрульні побачили коня, який стрімголов вибіг на проїжджу частину. Тварина хаотично переміщувалася по проїжджій частині, створюючи небезпеку дорожньому руху. Патрульні вирішили самостійно його зупинити - сповільнили рух і голосовими командами намагалися заспокоїти тварину, під'їхавши ближче. Через вікно автомобіля один з інспекторів схопив коня за вуздечку і зупинив", - розповіли в поліції.

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Коня повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань, він втік з іподрому, а вони власними силами намагалися його розшукати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час агітаційного концерту в Одесі невідомі скинули з дрону на сцену величезний фалоімітатор.

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Тема
Odesa.City
Місце
Україна Одеса
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