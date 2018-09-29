Украинские вузы попали в ТОП лучших университетов мира

Четыре украинских высших учебных заведения попали в ТОП лучших университетов мира - World University Rankings

Соответствующий рейтинг обнародовали на официальном сайте The Times Higher Education.

В частности, в топе оказались Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

Все четыре вуза делят место "1001+".

Национальный университет "Львовская политехника"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

Харьковский национальный университет имени Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Лидерами мирового рейтинга стали британские Оксфордский и Кембриджский университеты, на третьем месте - Стэнфордский университет из США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в престижный мировой рейтинг университетов, которые выпускают наиболее трудоспособных студентов. В этом году украинский вуз впервые был включен в рейтинг.