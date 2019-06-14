"У моей мамы рак": просьба 14-летнего украинца растрогала сеть

14 -летний Даниил Мазур из Броваров обратился в соцсети за помощью, чтобы помочь матери, которой диагностировали рак.

Подросток в Facebook попросил забросать его предложениями о работе, кратко описав свои умения.

"Народ, а забросайте меня предложениями о работе, а? Очень надо. На лето. Если вкратце: мне 14 лет. У моей мамы рак. Поэтому моря и лагеря не будет. Хочу подзаработать. Я спортивный, позитивный, сообразительный. Буду благодарен! Прошу репост. Проживаю в городе Бровары", – написал он.

Его пост с 12 июня набрал более 300 лайков, почти сто комментариев и свыше 2,3 тысяч перепостов.

В сети поддержали парня, предлагая ему помощь и работу. Также пользователи восхищались поступком подростка.

"Помогай маме, будь рядом, дома ты нужнее, а мы, взрослые, не забываем и, кто сколько может, мамочке на выздоровление отправляем", "Умный и золотой ребенок! Дай Бог тебе счастья, а твоей маме – здоровья", "Удачи тебе, мужчина! Маме – скорейшего выздоровления! У нее не может быть иного пути с таким сыном!", "Даня, ты молодец, с мамой будет все хорошо!" – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница из Трускавца Андриана Дзюбайло растрогала сеть добрым поступком. Так, возвращаясь с соревнований по борьбе, она нашла сумку, в которой было 150 тыс. грн. Девочка разыскала владельца денег и вернула ему утерянное.

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