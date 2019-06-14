"У моєї мами рак": прохання 14-річного українця зворушило мережу

14-річний Данило Мазур з Броварів звернувся в соцмережі за допомогою, щоб допомогти матері, якій діагностували рак.

Підліток у Facebook попросив закидати його пропозиціями про роботу, коротко описавши свої вміння.

"Народ, а закидайте мене пропозиціями про роботу, а? Дуже потрібно. На літо. Якщо коротко: мені 14 років. У моєї мами рак. Тому моря і таборів не буде. Хочу заробити. Я спортивний, позитивний, кмітливий. Буду вдячний! Прошу репост. Проживаю в місті Бровари", – написав він.

Його пост із 12 червня набрав більше 300 лайків, майже сто коментарів і понад 2,3 тисячі поширень.

У мережі підтримали хлопця, пропонуючи йому допомогу й роботу. Також користувачі захоплювалися вчинком підлітка.

"Допомагай мамі, будь поряд, удома ти потрібніший, а ми, дорослі, не забуваємо і, хто скільки може, матусі на одужання відправляємо", "Розумна і золота дитина! Дай Бог тобі щастя, а твоїй мамі – здоров'я", "Хай щастить тобі, чоловіку! Мамі – якнайшвидшого одужання! У неї не може бути іншого шляху з таким сином!","Даню, ти молодець, з мамою буде все добре!" – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з Трускавця Андріана Дзюбайло зворушила мережу добрим вчинком. Так, повертаючись зі змагань із боротьби, вона знайшла сумку, в якій було 150 тис. грн. Дівчинка розшукала власника грошей і повернула йому втрачену.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.