Торговка семечками: в Харькове установили необычный памятник

Необычный памятник продающей семечки женщине установили на Центральном рынке Харькова.

Бронзовая скульптура улыбающейся женщины в шляпе и фартуке держит в руках самодельный бумажный "стакан" для семечек, передает местное издание 057.ua.

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Не шее у скульптуры висят бусы. Возле нее на земле стоят два мешка с семечками, за ними сидят крыса и спит кот, а на шляпе у нее сидят птички.

Также в одном из бронзовых мешков с подписью "На удачу" есть отверстие для монет.

Автор скульптуры – харьковчанин Сейффадин Гурбанов. Образ продавщицы семечек он создал с реальной женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России скульптор Зураб Церетели предложил поставить в Санкт-Петербурге памятник главе РФ Владимиру Путину в полный рост. Эта идея вызвала насмешки в сети.