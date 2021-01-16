Найди человека без маски: в сети озадачены новой головоломкой

Новая картинка-головоломка с офисными работниками в костюмах и медицинских масках заставила поломать мозг пользователям сети и попробовать найти нарушителя как минимум за 30 секунд.

Как сообщает Daily mail, создавая головоломку, компания Go Simple Tax решила сделать головоломку на тему пандемии коронавируса. Так, на картинке изображены люди в масках, но среди них находится один человек, который пренебрегает правилами защиты (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Найдите нарушителя в толпе. GoSimpleTax

На картинке изображено множество мужчин и женщин в черных костюмах с газетами в руках, которые работают в офисе во время пандемии коронавируса. Однако, пока все ответственно соблюдают правила карантина и носят маски на лице, некоторые совершенно не боятся заболеть или заразить других.

По словам дизайнеров, в среднем человека без маски на этом изображении находят за 20-30 секунд. Попробуйте побить рекорд и обнаружить нарушителя за максимально короткое время.

Ну как, нашли? Смотрите внимательнее, а если нужна подсказка – обратите внимание на левую сторону картинки.

Ответ на головоломку с людьми в масках. GoSimpleTax

Как сообщал OBOZREVATEL, новая головоломка с мопсом сломала мозг пользователям сети. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.