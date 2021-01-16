Знайди людину без маски: в мережі спантеличені новою головоломкою

Нова картинка-головоломка з офісними працівниками в костюмах і медичних масках змусила поламати мозок користувачам мережі й спробувати знайти порушника хоча б за 30 секунд.

Як повідомляє Daily mail, створюючи головоломку, компанія Go Simple Tax вирішила зробити головоломку на тему пандемії коронавірусу. Так, на знімку зображено людей у масках, але серед них є одна людина, яка нехтує правилами захисту (доскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Знайдіть порушника в натовпі. GoSimpleTax

На зображенні є безліч чоловіків і жінок у чорних костюмах із газетами в руках, які працюють в офісі під час пандемії коронавірусу. Однак поки всі відповідально дотримуються правил карантину та носять маски на обличчі, деякі зовсім не бояться захворіти або заразити інших.

За словами дизайнерів, у середньому людину без маски на цьому зображенні знаходять за 20-30 секунд. Спробуйте побити рекорд і виявити порушника за максимально короткий час.

Ну як, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібна підказка – зверніть увагу на лівий бік картинки.

Відповідь на головоломку з людьми в масках. GoSimpleTax

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова головоломка з мопсом зламала мозок користувачам мережі. Рекорд пошуку сплячого мопса на зображенні – 9 секунд. Спробуйте відшукати собаку за коротший час.