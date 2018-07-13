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Что тебе нужно от UPark Festival: психологический тест

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25 и 26 июля на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского пройдет грандиозное музыкальное событие - UPark Festival.

В помощь тем, кто все никак не определится, на кого идти и на когда брать билеты, OBOZREVATEL составил специальный психологический тест. Просто пройдите его, чтобы узнать, куда бежать и зачем вам все это нужно.

Поехали!

Что ж, теперь вы знаете, кто и что ждет вас на грядущем UPark Festival. Покупайте билеты, обдумывайте наряд - и крутого вам отдыха!

Также рекомендуем пройти еще один тест OBOZREVATEL и узнать в чем ваше счастье.

Читайте все новости по теме "Фестивали и концерты" на Обозревателе.

Тема
Фестивали и концерты
Объект
тесты
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