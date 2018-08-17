"Сжечь вместе с хозяином": моралисты разозлились из-за секс-кафе в Киеве

В сети произвело фурор новое арт-кафе в Киеве, в котором клиентов обслуживала полуобнаженная бариста (чтобы посмотреть видео оттуда, доскрольте новость в самый низ).

Спор начался в комментариях к видеона Youtube

Большинство комментаторов осуждают слишком откровенный, по их мнению, внешний облик официантки, другие – саму идею подобных кафе.

"Просто гадко. И очень жаль, что такой безвкусицей и вульгарностью можно привлечь людей и заставить прийти туда. Если акцентировать внимание на сексуальной подоплеке, девушку могли бы и красивую туда поставить, а не это потасканное чудо. Если от сексуальной подоплеки абстрагироваться, то можно только констатировать, что идея эта не нова и затерта до дыр, во всех сферах обслуживания", - написал пользователь Саша Королев.

"Во что же вы страну мою превратили , де****раты моральные?" - прокомментировал Андрей Макаренко.

"Опозорились на весь Киев", - возмутился пользователь Машина будущего.

"Надеюсь скоро закроется...А вообще нужно сжечь вместе с хозяином", - написал Димитрий Петров.

"Вот и докатились! А что дальше, скоро будут во всех кафе голые мужики и бабы обслуживать. Дожились, а потом не отходя от кассы тр****ться и классные выходные", - прокомментировала Таша Таша.

Нашлись и те, кто не увидел ничего вульгарного или особенного в подобных концептах.

"Ничего, что сейчас на бабах на пляже одежды меньше, чем тут?" - написал пользователь Roman Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опубликовали рейтинг стран для секс-туризма.