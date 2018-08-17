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"Спалити разом з господарем": моралісти розлютилися через секс-кафе в Києві

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У мережі викликало фурор нове арт-кафе в Києві, в якому клієнтів обслуговувала напівоголена бариста (щоб подивитись відео, доскрольте новину у самий низ).

Суперечка почалася в коментарях до відео на Youtube.

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Більшість коментаторів засуджують занадто відвертий, на їхню думку, зовнішній вигляд офіціантки, інші - саму ідею подібних кафе.

"Просто гидко. І дуже шкода, що таки несмаком і вульгарністю можна привабити людей і змусити прийти туди. Якщо акцентувати увагу на сексуальному підґрунті, дівчину могли б і красиву туди поставити, а не це потягане чудо. Якщо від сексуального підґрунтя абстрагуватися, то можна тільки констатувати, що ідея ця не нова і затерта до дірок, у всіх сферах обслуговування", - написав користувач Саша Корольов.

"У що ж ви країну мою перетворили, де **** рати моральні?" - прокоментував Андрій Макаренко.

"Зганьбилися на весь Київ", - обурився користувач Машина майбутнього.

"Сподіваюся скоро закриється ... А взагалі потрібно спалити разом з господарем", - написав Димитро Петров.

"Ось і докотилися! А що далі, скоро будуть у всіх кафе голі мужики і баби обслуговувати. Дожилися, а потім, не відходячи від каси, тр **** тись і класні вихідні", - прокоментувала Таша Таша.

Знайшлися й ті, хто не побачив нічого вульгарного або особливого в подібних концептах.

"Нічого, що зараз на бабах на пляжі одягу менше ніж тут?" - написав користувач Roman Star.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опублікували рейтинг країн для секс-туризму.

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