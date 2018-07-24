В сети показали, как оккупанты поиздевались над известным ВУЗом Донецка

Руководитель криминальной полиции Донбасса, полковник Артем Кисько показал своим подписчикам в Facebook, как оккупанты поиздевались над некогда действующим ВУЗом Донецка.

На личной странице в соцсети Кисько опубликовал несколько фотографий Донецкого Института Внутренних Дел МВД Украины, предложив сравнить две картины: ту, которую подают в своих пропагандистских СМИ оккупанты, и реальную.

"Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться. Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а есть реальная…" - отметил он.

Судя по всему, здание ВУЗа сейчас заброшено, окна выбиты, газоны запущены, на некоторых фото видны следы пожара внутри.

"ДНР = ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ...", - подытожил Кисько.

В комментариях под постом фолловеры полковника призвали украинцев не опускать руки.

"Даст Бог тот день когда там мы наведем порядок! Не нужно складывать руки, это самое главное!", "Смотреть больно, тем более, когда еще там учился - сколько интересных воспоминаний..." - отреагировали подписчики автора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали свежие фото пустующего Донецка.