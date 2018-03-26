Первый музей АТО

Единственный в Украине музейный комплекс, созданный по инициативе участников АТО и волонтеров в 2016 году, находится в Днепре и состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия.

Уличная экспозиция "Дорогами Донбасса" общей площадью 1 тыс. кв м посвящена дорогам войны и содержит более 400 экспонатов. В основном выставочном зале собраны рассказы о военных, волонтерах, переселенцах, журналистах, капелланах и медиках. Зал Светлой Памяти Героев Днепропетровщины посвящен тем, кто положил свои жизни за наш мир. А первый в Украине зал панорамного видео отлично передает эффект присутствия.

Для создания музея проводилась кропотливая исследовательская работа. Целый год работала большая рабочая группа, в которую вошли участники АТО, волонтеры, музейщики, художники, дизайнеры и множество специалистов технических отраслей. Музей вышел нестандартный и уникальный. Он несет эмоции нашей страны и общества. Подчеркивает наше возрождение в этих событиях.

Экспозиция первого в Украине Музея АТО наполнена художественным символизмом и будто переносит человека в водоворот этих событий.

Адрес: проспект Яворницкого, 16.