Перший музей АТО

Єдиний в Україні музейний комплекс, створений за ініціативою учасників АТО та волонтерів у 2016 році, знаходиться в Дніпрі та складається з чьотирьох зон окремого емоційного сприйняття.

Вулична експозиція "Шляхами Донбасу" загальною площею 1 тис. кв. м присвячена дорогам війни та містить понад 400 експонатів. В основній виставковій залі зібрано оповіді про військових, волонтерів, переселенців, журналістів, капеланів і медиків. Залу Світлої Пам'яті Героїв Дніпропетровщини присвячено тим, хто поклав свої життя за наш мир. А перша в Україні зала панорамного відео чудово передає ефект присутності.

Заради створення музею проводилась кропітка дослідницька робота. Для цього рік працювала велика робоча група, до якої увійшли учасники АТО, волонтери, музейники, художники, дизайнери та безліч спеціалістів технічних галузей. Музей вийшов нестандартний та унікальний. Він несе емоції нашої країни та суспільства. Підкреслює наше відродження у цих подіях.

Експозиція першого в Україні Музею АТО наповнена художнім символізмом і наче переносить людину у вир цих подій.

Адрес: проспект Яворницкого, 16.