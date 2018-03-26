Музей украинской живописи в Днепре

Со дня своего открытия в октябре 2013 года Музей украинской живописи стал одним из главных центров культурной жизни Днепра. Музейное собрание постоянно пополняется и в настоящее время насчитывает около 2500 предметов живописи, графики, скульптуры и предметов эмальерного искусства.

Первый этаж - это постоянная музейная экспозиция, которая знакомит с разнообразием произведений днепровской школы живописи и ее яркими представителями. На втором и третьем этажах музея располагаются временные выставки.

В музее также работает школа искусств для детей и взрослых, мастерские художественной эмали и печатной графики, проводятся лекции по искусствоведению, а также кинопоказы авторского и фестивального кино. Традиционные воркшопы, проходящие в стенах мастерских, дают возможность каждому попробовать свои силы в искусстве.

Адрес: Днепр, Троицкая площадь, 5А