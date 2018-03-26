Музей українського живопису у Дніпрі

З дня свого відкриття в жовтні 2013 року Музей українського живопису став одним з головних центрів культурного життя Дніпра. Музейне зібрання постійно поповнюється і в даний час налічує близько 2500 предметів живопису, графіки, скульптури і предметів емальерного мистецтва.

Перший поверх - це постійна музейна експозиція, яка знайомить з розмаїттям творів дніпровської школи живопису і її яскравими представниками. На другому і третьому поверхах музею розташовуються тимчасові виставки.

У музеї також працює школа мистецтв для дітей та дорослих, майстерні художньої емалі і друкованої графіки, проводяться лекції з мистецтвознавства, а також кінопокази авторського і фестивального кіно. Традиційні воркшопи, що проходять в стінах майстерень, дають можливість кожному спробувати свої сили в мистецтві.

Адрес: Дніпро, Троїцька площа, 5А