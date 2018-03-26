Музей огня 

Единственный в мире музей зажигательных предметов необычных форм.

За всю свою жизнь коллекционер Евгений Борисков собрал более двух с половиной тысяч зажигалок, среди которых древние приборы, датируемые XVI веком, фронтовые зажигалки из гильз, в виде животных и различных предметов.

В музее есть даже знаменитый 12-й стул с Дерибасовской, выполненный в виде зажигалки.

Коллекция одессита внесена в Книгу рекордов Украины и считается одной из самых крупных в мире.

Посетить музей можно по адресу Военный спуск, 6.