Музей вогню

Єдиний в світі музей запальних предметів незвичайних форм.

За все своє життя колекціонер Євген Бориско зібрав більше двох з половиною тисяч запальничок, серед яких давні прилади, що датуються XVI століттям, фронтові запальнички з гільз, у вигляді тварин і різних предметів.

У музеї є навіть знаменитий 12-й стілець з Дерибасівської, виконаний у вигляді запальнички.

Колекція одесита внесена до Книги рекордів України і вважається однією з найбільших в світі.

Відвідати музей можна за адресою Військовий спуск, 6.