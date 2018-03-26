Музей вогню

Єдиний в світі музей запальних предметів незвичайних форм.
За все своє життя колекціонер Євген Бориско зібрав більше двох з половиною тисяч запальничок, серед яких давні прилади, що датуються XVI століттям, фронтові запальнички з гільз, у вигляді тварин і різних предметів.
У музеї є навіть знаменитий 12-й стілець з Дерибасівської, виконаний у вигляді запальнички.
Колекція одесита внесена до Книги рекордів України і вважається однією з найбільших в світі.
Відвідати музей можна за адресою Військовий спуск, 6.
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