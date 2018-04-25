Музей греков Приазовья находится в центре пригорода Мариуполя - поселка Сартана. Здесь собрана богатая экспозиция, которая повествует о быте и культуре греков со времени их переселения из Крыма в 1978-80 годах, об основании новых греческих поселений, освоении здешних территорий, развитии диаспоры.

Музей истории и этнографии приазовских греков основали в 1987 году. Сначала на общественных началах, а позже - в виде народного музея. В 1992 году он стал филиалом Мариупольского музея и получил свое современное название. Увлекательная экспозиция размещена на двух этажах, в шести залах.

В экспозиции "История греков Приазовья" раскрываются события, происходившие в Украине и в Мариуполе. Здесь нашли свое отражение Октябрьская революция и гражданская война в крае, приход власти советов, голод 20-30-х годов, политические репрессии. Также представлены события, которые завершают советскую эпоху и иллюстрируют появление Украины на политической карте, достижения Приазовья в наши дни.

Сотрудниками музея ведется постоянная работа по пополнению материалов для коллекции музея. Демонстрируются также собрания предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание уделено кухне приазовских греков.