Автомотоклуб "Фаэтон" им. Леонида Хлевного" объединяет тех, кто любит старинные автомобили, мотоциклы, оружие, другую технику минувшего столетия, ценит красоту военной формы и амуниции.

В работе областной организации участвует молодежь, увлеченная изучением автомототехники, и люди более старшего возраста, жизнь которых была и остается связанной с автомобильным транспортом.

Клуб приглашает в гости всех, у кого сердце не равнодушно к истории развития техники, тех, кто, проходя мимо старого автомобиля, обязательно замедлит шаг, бросит оценивающий взгляд и непременно заглянет внутрь.

Автомотоклуб "Фаэтон" занесен в книгу рекордов Украины как самый большой музей автомототехники.

Адрес музея: г. Запорожье, ул. Выборгская, 8.