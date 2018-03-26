Автомотоклуб "Фаетон" в Запоріжжі об'єднує тих, хто любить старовинні автомобілі, мотоцикли, зброю, іншу техніку минулого століття, цінує красу військової форми та амуніції.

У роботі обласної організації бере участь молодь, захоплена вивченням автомототехники, і люди більш старшого віку, життя яких було і залишається пов'язаним з автомобільним транспортом.

Клуб запрошує в гості всіх, у кого серце не байдуже до історії розвитку техніки, тих, хто, проходячи мимо старого автомобіля, обов'язково сповільнить крок, кине оцінюючий погляд і неодмінно загляне всередину.

Автомотоклуб "Фаетон" занесений в книгу рекордів України як найбільший музей автомототехники.

Адреса музею: м Запоріжжя, вул. Виборзька, 8.