В Харькове ректор вуза устроил бизнес на вьетнамцах

В Харькове ректор одного из высших учебных заведений организовал схему легализации незаконных мигрантов. Руководитель регистрировал иностранцев как студентов, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Услугами" вуза пользовались преимущественно граждане Вьетнама, а также мигранты из Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Для лже-студентов оформляли при содействии заинтересованных представителей правоохранительных органов вид на жительство, благодаря чему иностранцы въезжали в Украину.

Ректору, главному фигуранту дела, уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Привлечь к ответственности обещают и его сообщников: во время оперативной разработки правоохранители начали еще более 100 уголовных производств по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и за подделку документов, печатей, штампов и бланков.

По неподтвержденным официально данным CityOboz, главным подозреваемым является руководитель Харьковского института кадров управления (находится по адресу: ул. Киргизская, 15).

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