"Кто-то будет это жрать": супермаркет Киева уличили в антисанитарии

В одном из супермаркетов Киева заметили антисанитарию – насекомых в хлебном отделе.

В сети появилось фото на котором видно таракана, который ползает по полке возле мучного. Как утверждает автор снимка, происшествие случилось в одном из магазинов популярной сети "Фуршет" на Подоле. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Очередной таракан топчет твои булки в Фуршете на Подоле. Хорошего мало, ведь кто-то будет это жрать", - написали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото хлеба с запеченными личинками. Как утверждает автор снимка, такой он был приобретен в одном из магазинов популярной сети "Фора".