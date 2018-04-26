Окружили с ножом: киевлянка шокировала рассказом о нападении ромов

Группа ромов совершает нападения на людей с целью ограбления в Киеве – при полном бездействии со стороны правоохранителей.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала пострадавшая Татьяна С., отметив: первое ограбление произошло немногим больше месяца назад среди бела дня – в людном переходе на Березняках толпа ромов окружила девушку и за считанные секунды отобрала содержимое ее сумки.

"Девушка не успела даже опомниться – пыталась убежать, но ее удерживали и видимо угрожали", – сообщает подробности Татьяна.

Второй же случай произошел на следующий день и уже лично с ней: "Около 19:00 я начала спускаться в этот же переход и почти внизу почувствовала, что меня как-то что-то немного тянет назад – оглянулась и увидела, что меня окружает толпа ромов. Я заметила, что мой рюкзак расстегнут, но они не успели из него ничего вытянуть".

"Пока я пыталась спешно прятать от них рюкзак под мышку, чтобы не вырвали из рук, они быстро ушелестели из перехода", – добавила пострадавшая.

Девушка также вспомнила, что год назад с ней уже был такой случай на Левобережной, тогда ей открыто угрожали.

"Я заскакивала в забитый автобус, у меня сзади ромы дернули молнию рюкзака и вытянули на глазах у меня и остальных кошелек с деньгами. Я выскочила из автобуса обратно, пыталась отнять его у них, но они обступили меня кольцом и один из них, на вид лет 25-ти, показал мне нож. Пришлось кошелька лишиться. Это было на глазах у толпы", – рассказала она.

При этом она подчеркивает: полиция фактически отказывается предпринимать какие-либо действия, оправдываясь тем, что ромы не имеют нет ни прописки, ни документов, а потому "как бы не существуют официально".

Как ранее сообщал "Обозреватель", министр внутренних дел Арсен Аваков назвал разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве "средневековьим варварством".