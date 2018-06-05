О чём думает доктор во время реанимации, спасая чью-то жизнь, вытягивая из холодных ладоней косматой смерти чьи-то тело и душу и играя со смертью?

Может, вы не хотите этого знать, тогда не читайте, крепче будете спать.

Есть ли время в эти мгновенья вообще о чём-то думать? Иногда post factum, вспоминая, оглядываясь на только что выполненную реанимацию, видишь, что всё делалось "на автомате".

И врач и медсёстры с полуслова друг друга понимают, и все крайне сосредоточены и напряжены. Не знаю, как там чувствуют себя те, у кого вдруг проблема с парашютом там в небесах возникла, но здесь, у постели, во время реанимации адреналин выходит в русло весь с огромным запасом, со взрывом!.

Ты играешь со смертью. А этого делать нельзя. Не по рангу. Она – Великая, и имеет полное право на то, что делает! Тебя оправдывает лишь то, что это чужая смерть, и ты рождён, чтобы спасти этого "жмурика". Но и этого ты не думаешь.

Тогда что же. Всё просто – ты думаешь о Жизни, о том, как он сейчас очнётся и посмотрит по сторонам. И для этого ты почти в отчаянии иногда срываешься и кричишь ему "Вася, ё@ твою мать, очнись и дыши!"

И всё это сквозь запах горелой от тарелок дефибриллятора кожи, сквозь хруст ломающихся Васиных рёбер. Через год, когда ты снова приезжаешь к нему на вызов, Вася вспоминает только одно. То, что почти месяц у него болели рёбра из-за какого то "долбаного" доктора.

Эх, Вася, Вася, чертям бы ты сейчас рассказывал о своих рёбрах, чтоб они меньше заставляли тебя чаны перемывать.

О жизни доктор думает, о Жизни.