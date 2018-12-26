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Киев получил новые трамваи из Польши: фото

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Киев получил все 47 трамваев польской компании Pesa Bydgoszcz, которые были заказаны ранее. В декабре доставили последние 37 локомотивов.

Об этом сообщил Центр транспортных стратегий. Два последних вагона, №796 и №797, доставлены в Киев в пятницу, 21 декабря. Теперь в городе есть 47 трамваев Pesa: 37 — по контракту 2017 года, 10 — поставленных в 2016 году.

Трамваи польской компании Pesa Bydgoszcz

Трамваи польской компании Pesa Bydgoszcz

Facebook Kyivpastrans

Напомним, что 26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" — на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года Pesa отправила в Киев четыре новых трамвая, тендер на поставку которых выиграла ранее.

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Тема
Транспорт в Киеве
Место
УкраинаКиев
Тег
Киевпастранс
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Как скоро бандер Запад перестанет бандер кормить?)))
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