Киев получил новые трамваи из Польши: фото

Киев получил все 47 трамваев польской компании Pesa Bydgoszcz, которые были заказаны ранее. В декабре доставили последние 37 локомотивов.

Об этом сообщил Центр транспортных стратегий. Два последних вагона, №796 и №797, доставлены в Киев в пятницу, 21 декабря. Теперь в городе есть 47 трамваев Pesa: 37 — по контракту 2017 года, 10 — поставленных в 2016 году.

Трамваи польской компании Pesa Bydgoszcz Facebook Kyivpastrans

Напомним, что 26 декабря 2016 года Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП "Киевпастранс" — на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года Pesa отправила в Киев четыре новых трамвая, тендер на поставку которых выиграла ранее.